Фото с сайта http://atyrau.gov.kz/ Фото с сайта http://atyrau.gov.kz/ В Атырауском государственном университете имени Х.Досмухамедова прошел семинар-совещание под названием «Духовные ценности современной молодежи». В семинаре приняли участие представители областного акимата и ЗКГУ имени М.Утемисова, ЗКАТУ имени Жангир хана, Актюбинского регионального государственного университета имени К.Жубанова, Каспийского государственного технологического и инжинирингового университета имени Ш.Есенова, Атырауского института нефти и газа, областного управления по проблемам молодежи, СМИ. Он начался с возложения букетов к памятнику Х.Досмухамедову. Были представлены стендовые доклады. Доклад на тему «Молодежь, знание, наука, искусство», подготовленный магистрантом Еркебуланом ТУМИНЫМ и студенткой Анжелой КИМ, понравился многим. Была представлена выставка книг под названием «Книга – вечная ценность». Также поразило своей оригинальностью студенческое театральное постановление «Живые манекены». Семинар-совещание проводил ректор университета Бейбит МАМРАЕВ. Прибывшая на данное мероприятие руководитель управления научно-технической политики научного комитета министерства образования и науки Н.МАШАНОВА затронула вопрос о роли национальной истории в патриотическом воспитании молодежи независимого Казахстана. Руководитель областного управления по проблемам молодежи Мейирим КАЛАУИ отметила, что пропаганда национальных ценностей среди современной молодежи – главное направление государственной молодежной политики. О социально-политической роли студентов в формировании Казахстанского патриотизма сделала доклад проректор ЗКГУ Туймеш ДАРИШЕВА.  О связанных с религией национальных исторических ценностях рассказала старший преподаватель ЗКАТУ Гульмира ХАЙРУЛЛИНА. В ходе семинара студенты университета тоже делали доклады. Ерканат ЖОЛДЫГУЛОВ зачитал доклад на тему «Молодежь и независимость». Студенты Полина КАБДУЛКАРИМОВА, Алексей ИШИН, Молдир КОЖЕКБАЕВА, Сайрагуль ТУРЖАНОВА, Нурлан БАКТЫГЕРЕЕВ затронули темы семьи, карьеры, бизнеса, религии, культуры языка. В тот же день дебатный клуб «Арман» организовал дебаты на тему «Духовные ценности современной молодежи: как мы понимаем?». Доктор философских наук Омирбек БЕКЕЖАН прочитал лекцию на тему «Изменение ценностей молодежи в условиях глобализации». Студенты исторического факультета также провели дебаты на тему «Роль молодежи в проблеме исследования национальной истории». Мероприятие было завершено поэтическим вечером «Жастар жырлайды». Бакытгул  АМИРЖАН