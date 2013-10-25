25 октября в Уральске состоялось очередной заседание женщин-политиков ЗКО, на который из столицы прибыли, и члены национальной комиссиирассказал о ситуации с гендерной политикой в регионе. Так, по его словам, если в 2002 году в нашей области было всего 12,1% женщин-депутатов областного, городского и районных маслихатов, то в 2012 году этот показатель возрос до 20,6% . При этом замакима отметил, что до показателя в 30%, порученного президентом, нам еще далеко. - Сейчас по области 1533 предприятиями руководят женщины, еще 15 695 женщин возглавляют малый и средний бизнес, - рассказал Бахтияр МАКЕН. - Из 20 управлений в городе 3 возглавляют женщины, еще 4 представителя прекрасной половины человечества занимают должности заместителей акимов районов ЗКО. В 15 из 151 сельского округа акимами были избраны женщины. Гульшара АБДЫКАЛИКОВА рассказала, что по показателям активно женщин наша область занимает «золотую середину» по республике. - Большое внимание уделяется ценностям семьи, - рассказала председатель национальной комиссии по делам женщин. - Был учрежден День семьи, который проводится в сентябре. По словам Гульшары АБДЫКАЛИКОВОЙ, национальная комиссия уже определила направления, в которых будут проводить работы. Во-первых, законодательно ужесточить наказание за бытовое насилие. К слову, по словам депутата мажилиса парламента Елены ТАРАСЕНКО, депутаты уже инициировали рассмотрение данного законопроекта. Второе направление это работа в неплательщиками алиментов. - На сегодняшний день казахстанцы, в основном отцы, задолжали своим детям 3,5 миллиарда тенге, - говорит председатель нацкомиссии. Беспокоит женщин и рост суицидов в стране, вопросы сиротства и политическое продвижение женщин. - Нужно помочь женщинам, которые занимают пост сельского акима, чтобы они продолжали расти, чтобы женщина аким была лучше мужчины,- заключила АБДЫКАЛИКОВА.