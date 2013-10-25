Иллюстративное фото с сайта /www.time4news.org Иллюстративное фото с сайта /www.time4news.org Сегодня, 25 октября в Актобе сданы в эксплуатацию многоэтажные дома, возведенные в новом районе «Нур Актобе». Две девятиэтажки построены по государственной программе «Доступное жилье - 2020», в рамках соглашения о сотрудничестве между акиматом Актюбинской области и АО «Жилстройсбербанк Казахстана». Обладателями новых квартир стали 69 человек. Жилые здания уже подключены к отоплению, есть вода и газ. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству придомовой территории. Между тем, строительство школы и детсада в «Нур Актобе» начнется лишь в 2014 году. «Нур Актобе» - новый район города Актобе, возведение которого началось пару лет назад. Власти планируют достроить его за 15-20 лет. Предполагается, что проживать в пяти микрорайонах «Нур Актобе» будут около 260 тысяч человек.