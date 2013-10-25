Иллюстративное фото с сайта www.yosmi.ru Иллюстративное фото с сайта www.yosmi.ru Смертность на автомобильных дорогах становится настоящей эпидемией в Казахстане. Сотни тысяч людей ежегодно погибают в различных дорожно-транспортных происшествиях. Особенно опасна ситуация на трассах республиканского значения.  С начала года по данным управления дорожной полиции Атырауской области, на трех республиканских трассах погибли 50 человек. На автотрассе Атырау-Уральск, в результате ДТП погибли 19 человек, на трассе Атырау-Астрахань погиб 21 человек, на Атырау-Актобе -10 смертей. Всего же на этих дорогах здесь произошло 74 ДТП, в которых погибли 50 человек, 117 получили различные ранения. Общая картина ДТП еще более удручающая. С начала года по области было зарегистрировано 364 ДТП, в которых погибли 84 и получили ранения 451 человек.