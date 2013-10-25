Иллюстративное фото с сайта www.ntgs.ru Иллюстративное фото с сайта www.ntgs.ru Департамент таможенного контроля по Актюбинской области подвел итоги правоохранительной деятельности за 9 месяцев текущего года. По сообщению пресс-службы ведомства, за указанный период таможенниками было возбуждено 31 уголовное дело. В частности, 26 дел по фактам контрабанды грузовых автомобилей, 5 дел по контрабанде легковых авто. Кроме того, по 86 выявленным административным правонарушениям наложено штрафов на сумму более 8 миллионов тенге. - Это больше прошлогоднего показателя более чем в полтора раза, невзирая на то, что в начале этого года большая часть личного состава департамента таможенного контроля была разаттестована, отмечают в ведомстве.