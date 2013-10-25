Астана - город контрастов. Если вы на левом берегу, вам кажется, что это какой-то волшебный город, где нет бедных и все живут в красивых домах по принципу "Все включено", ездят по хорошим дорогам, одеваются в брендовых магазинах и делают покупки где-нибудь, скажем, в "Мега-Астана". Но как только вы завернете направо, то увидите, что это далеко не так. Тут прямо в центре можно встретить частный сектор, где на крыше домов дымят трубы, вещи сушатся на веревке, а дороги представляют собой сплошные колдобины. Говорим же, город контрастов.
В Астане нет газа. ТЭЦ и небольшие котельные, что питают большие и малые дома столицы, дымят круглые сутки. Запах угарного газа вы почувствуете сразу по приезде в город, в общем, астматикам и аллергикам тут ловить нечего. Разве что поддержать фармкомпании, что выпускают антигистаминные препараты. За неделю пребывания в Астане мы, журналисты с Западного Казахстана, где давно забыли, что такое уголь, мучились от невозможности открыть окно и проветрить гостиничный номер. Хотя, местные жители угарный запах не замечают - привыкли, наверное.
Это мы завернули с магистральной трассы Акжол направо. Эта, с позволения сказать, улица носит имя великого казахского домбриста-композитора Курмангазы. Люди здесь живут со времен, когда еще город назывался Целиноград, но ничего с тех пор тут не поменялось.
А еще астанинцы ходят не только в рамсторы и грины, но еще в вот такие магазины...
В этом разваленном доме по все той же улице Курмангазы живет 75-летняя пенсионерка. Дом наполовину обрушился в прошлом году, но старушке некуда деваться - выживает. Мы хотели поговорить с хозяйкой дома о ее тяжелой жизни, но соседи просили не беспокоить.
Айгерим - невестка в обычной семье Астаны. Она лихо управляется с топкой печки, разбирается в видах угля, и знает, что если хорошо протопить дом ночью, днем можно сэкономить. Уголь в небольших емкостях заранее заносят в дом, он там просушится, но перед тем, как класть его в печь, еще надо разбить на куски... В общем, это вам не на кнопку нажать, чтобы включить тепло в доме. Несмотря на такие трудности, нам понравилось, что люди держат дом в чистоте и порядке. В доме Айгерим ко всему прочему было еще и уютно.
Топить дом углем, это еще, оказалось, не самое трудное. Куда сложнее, найти и купить это ископаемое топливо. Карлыгаш Елубаева, например, три дня назад стояла в очереди с 8 до 5 вечера, чтобы купить 5 тонн угля. Тонна карагандинского астанчанам обходится в 8000 тенге с небольшим, итого Карлыгаш апай заплатила 42 тысячи, чтобы подготовиться к суровой северной зиме. Еще доставка до дома обойдется в 8-10 тысяч тенге, в зависимости от того, где вы живете. Но хозяйка дома говорит, что уголь она нашла хороший - зимой дома будет тепло. Во время разговора Карлыгаш апай нам рассказала страшную историю о том, как однажды пьяные астанчане похитили ее внучку:
Уж что мы не ожидали увидеть в Астане, так это печку с трубой. Такую уличную плиту жители столицы используют летом, готовят на ней еду. Между прочим, в далеком детстве авторы этих строк тоже видели, как на уличной печке готовится еда - ммм, вкуснятина.
Ноу-хау от обитателей общежитий Астаны. Свежевыстиранные вещи они прячут на так называемой площадке для сушки белья. Железные ограждения прячут белье от посторонних глаз и, видимо, от тех, кто может их украсть.
Вот так это выглядит со стороны...
А это житель улицы, названной в честь великого русского писателя Михаила Лермонтова. Здесь люди жалуются, что власти не чистят коммунальный септик, оттуда разливаются нечистоты, а прямо перед ним колонка, откуда люди берут питьевую воду! И это тоже Астана. Местный активист Канат рассказал, что коммунальщикам скорее выгодно работать с частниками, нежели чистить общественный, то бишь, ничейный колодец.
Власти Астаны усердно пишут названия улиц на трех языках, чтобы было комфортно иностранным гостям. Даже на таких домиках.
Вместо послесловия:
Астана за кадром нас удивила, смутила, но не оставила равнодушными. Мы увидели, что в столице живут разные люди. Очень разные. Впрочем, как и везде.
Жаннат НУГМАНОВА, Наталья ГЛЕБОВА