Иллюстративное фото с www.shafranik.ru Иллюстративное фото с сайта shafranik.ru По сообщению пресс-службы акима Атырауской области, глава региона Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ провел встречу с представителями британской нефтяной сервисной компании «Petrofac». Британская компания презентовала возможность реализации контракта на увеличении добычи. В частности, на месторождениях НГДУ «Доссор», чьи данные за последние три месяца были подробно рассмотрены компанией «Petrofac». - НГДУ «Доссор» состоит из 14 нефтяных и газовых месторождений, но 95% добычи дают только пять из них. Остальные практически нерентабельны, - сообщил на встрече директор по России британской нефтяной сервисной компании «Petrofac» Маврикий КАЛУГИН По его словам, на эти пять месторождений и рассчитана дополнительная добыча в рамках КУД - контракта на увеличение добычи. Если на сегодняшний день базовая добыча составляет 4664 тысячи тонн, то по подсчетам специалистов компании, она может быть увеличена еще на 3459 тысяч тонн. - Это можно достичь за счет новейших методик, которые апробированы в других странах, - отметил Маврикий КАЛУГИН. На встрече с руководством Атырауской области принял участие и старший вице-президент по Восточной Европе, Каспийскому региону и России Джон АНДЕРСЕН.