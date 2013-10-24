Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ подвел итоги своего визита в Западно-Казахстанскую область, сообщив, что дальше он направится в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает ИА "Новости-Казахстан". "Вопрос интеграции для Западно-Казахстанской области, граничащей с рядом регионов Российской Федерации, является ключевым. Население области на себе чувствует выгодные аспекты, включая оживление взаимной торговли, свободное передвижение людей и капитала. Еще раз подчеркиваю, что экономическая интеграция в современных условиях - это объективная необходимость", - сказал глава государства. Президент Казахстана отметил успешные стороны развития региона. "По некоторым позициям область находится среди ведущих в республике. Обеспечены неплохие показатели в сфере дошкольного и среднего образования. Строятся социальные объекты, дороги, ведется газификация. Все это свидетельствует, что в области проводится надлежащая работа. Вместе с тем, существуют недостатки, которые мною были уже отмечены. Их необходимо исправлять. От всего сердца желаю жителями региона успехов и процветания", - цитирует пресс-служба слова президента. В рамках своего визита глава государства также посетил многоквартирный дом, построенный в рамках строительства доступного жилья для молодых семей в Западно-Казахстанской области. Как сообщает пресс-служба, в ходе посещения он отметил, что возводимые молодежные дома предназначены для работающих граждан, и в целом обеспечение жильем зависит от упорного труда населения.