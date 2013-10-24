Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ на встрече с жителями Уральска  рассказал, что чувствует себя нормально, передает телеканал 24.kz. "(...) постоянно говорят, что он болеет, что он собрался куда-то. Никуда я не собрался. Народ меня избрал до декабря 2016 года. Доработаем, там еще посмотрим, что дальше будет. Все, слава богу, нормально", - сказал он, отвечая на вопрос ветеранов, которые поинтересовались самочувствием Главы государства. Сюжет о встрече президента с жителями Уральска показан вечером в четверг в новостях телеканала 24kz. Как известно, Нурсултан НАЗАРБАЕВ, которому в этом году исполнилось 73 года, с 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах Главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) - в апреле 2011 года, набрав 95,55 процента голосов избирателей. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.