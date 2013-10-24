Иллюстративное фото с сайта wikipedia.org Иллюстративное фото с сайта wikipedia.org В ДВД Западно-Казахстанской области рассказали о подробностях аварии, которая произошла 23 октября на территории Карачаганакского месторождения в г. Аксай. По информации пресс-службы, виновником аварии оказался 51-летний водитель пассажирского автобуса марки "ПАЗ", который выезжал с территории завода ГП-2 (которая не обслуживается сотрудниками дорожной полиции) не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ". В результате ДТП водитель автобуса получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Получили травмы и трое пассажиров. 37-летний М. был госпитализирован с диагнозом «краевой отрыв передней верхней кости левой подвздошной кости, ушиб мягких тканей левой подвздошной области». У 27-летнего О. врачи диагностировали сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. А 24-летний Т. получил диагноз «сотрясение головного мозга, ушибленная рана левой надбровной дуги, ушиб левого плеча». Все пострадавшие госпитализированы в хирургическое отделение Бурлинской центральной районной больницы. В ДВД отметили, что в настоящее время проводится доследственная проверка. Назначена автотехническая экспертиза, по которой будет принято решение. Водитель автобуса ПАЗ виноват и будет привлечен к административной ответственности. Состояние водителя и троих пассажиров стабильное. Расследование ведет Бурлинский РОВД.