На этот раз свидетели назвали фамилию, который якобы приносил ведомости спортсменам на подпись. Когда в качестве свидетеля выступал сам тренер, то заявил суду, что был невольным участником финансовых махинаций, которые происходили в то время в команде. - До 2011 я играл в группе подготовки, тренером у нас был Александр РОЖКОВ, - отвечает на вопросы прокурора. - Когда мы собирались на учебно-тренировочные сборы денег не получали, но в ведомостях расписывались. Также свидетель подтвердил, что не был на спортивных сборах ни в Казани, ни в городе Жигулёвске Самарской области, хотя по документам, уральские хоккеисты туда выезжали.