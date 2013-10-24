Иллюстративное фото с сайта www.aifax.ru Иллюстративное фото с сайта www.aifax.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из зала суда. Сегодня в специализированном суде по уголовным делам судья Аскар АЙТУГАНОВ признал виновными и приговорил к различным срокам тюремного заключения и ограничению свободы семерых жителей села Январцево Зеленовского района. Самому младшему из них всего 17 лет. В деле несколько эпизодов: кражи, разбой, похищение человека и убийство. В судебный процесс прошел с участием присяжных заседателей, которые по окончания слушания дела, вынесли свой вердикт: «Виновны». Так, за хулиганство, а также похищение человека и убийство сельчанина УЛАЕВА в апреле нынешнего года Армат БИТАНОВ был приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строго режима. Суд также постановил принудительное лечение подсудимого БИТАНОВА от алкоголизма. За разбой и кражу к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества был приговорен Нурпеис ГАБДУШЕВ. Остальные участники по данному делу получили различные сроки, но не связанные с лишением свободы. Напомним, по версии следствия, в апреле нынешнего года подсудимый БИТАНОВ избил односельчанина, загрузил его в багажник автомашины и привез домой. Там потерпевшего закрыли в сарае. Позже к нему пришел БИТАНОВ, который стал его избивать и заставлять работать на стройке дома, а после того как мужчина отказался, сел на него и стали душить. Согласно заключению экспертизы, потерпевший умер от механической асфиксии. К слову, его тело нашли в заброшенном доме на окраине села. В своем последнем слове подсудимые вину свою признали только частично, в содеянном раскаялись и просили не лишать их свободы. Подробности читайте в следующем номере газеты «Мой город».