Иллюстративное фото с сайта www.aktau-site.ru Иллюстративное фото с сайта www.aktau-site.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на председателя Ревизионной комиссии по Атырауской области. - В ходе проведения контрольных мероприятий с начала года охвачено 113 бюджетных программ, - сообщил председатель Ревизионной комиссии Атырауской области Марат МУРЗИЕВ. - При этом объем бюджетных средств, охваченных контролем составил более 24,6 млрд тенге. Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила в сумме более 3 млрд тенге. Из них: 2,7 млрд тенге при расходовании бюджетных средств, при использовании активов государства 226 млн тенге, нарушения законодательства о государственных закупках 223 млн тенге,. Всего же, с начала года проведено 12 контрольных мероприятий, охвачено 67 объектов контроля, в том числе 49 государственных учреждении и 18 субъектов квазигосударственного сектора. По словам председателя, документы о нарушениях в бюджетной сфере направляются в правоохранительные органы. За этот период, для принятия процессуального решения направлено 20 материалов. В данное время по 7 материалам проводится доследственная проверка, по 1 материалу возбуждено уголовное дело, по остальным отказано в возбуждении уголовных дел. - С начала года привлечены к дисциплинарной ответственности 68 человек, к административной ответственности - 24, - отметил Марат МУРЗИЕВ.