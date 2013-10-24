Авария произошла на улице Шолохова в районе остановки "Пластик", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Это место известно своим оживлённым движением. По предварительной информации есть пострадавшие - карета скорой увезла беременную женщину, которая находилась в одной из машин. Со слов очевидцев виновником ДТП стал водитель автомобиля Volkswagen Passat, который допустил столкновение с Nissan Almera. От столкновения пострадало ещё несколько автомобилей - ВАЗ 21014, Kia Cerato, Мерседес С 180 и грузовик КамАЗ с прицепом. В автомобиле Мерседес С 180 находилась беременная женщина с маленьким ребёнком. От столкновения автомобилей женщина получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время "Мой ГОРОД" выясняет подробности аварии.