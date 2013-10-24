Фото Равхата Халелова Фото Рафхата Халелова Сегодня Нурсултан НАЗАРБАЕВ, который прибыл вчера в Уральск с рабочим визитом, ознакомился с ходом строительства городской набережной, где сейчас завершаются работы по укладке внутриплощадочных и подъездных дорог, устройству освещения и установке малых архитектурных форм. Кроме того, идет строительство циркулирующего фонтана, лестничных пролетов, пандусов, а также детской игровой площадки. Аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ презентовал НАЗАРБАЕВУ план развития города и его дальнейшего обустройства. Так, по словам градоначальника, территория города расширится на 5000 га, в том числе под развитие жилых территорий 2700 га. Уральск территориально будет расширяться в северо-восточном и западном направлениях . - На сегодняшний день ведется интенсивная застройка данной территории( северо-восточного направления - прим.автора), в период с 2010 года по 2012 уже построены и сданы в эксплуатацию 20 многоэтажных жилых домов, построены 4 школы для 3600 учащихся, 6 детских садов на 1700 мест, поликлиника на 500 посещений и «Салтанат сарайы», - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Учитывая динамичное развитие Уральска и региона, возводятся областная больница на 300 коек, крытый теннисный корт и дом искусств, в перспективе предусмотрено строительство областной библиотеки, дворца школьников, крытого футбольного манежа и новой площади. По словам КУЛЬГИНОВА, также территориальное развитие намечено в западном направлении, с охватом поселков Деркул и Зачаганск. - Необходимо подчеркнуть, что в 2012 году в рамках реализации программы «Доступное жилье - 2020» в Зачаганске было начато строительство 7 многоэтажных жилых домов. Общая площадь возводимого жилья - 31 274 м². Ввод в эксплуатацию планируется завершить до конца текущего года. В 2013 году акиматом города было начато строительство 8 высотных домов в данном районе. Это два пятиэтажных жилых дома для очередников, четыре 9-ти этажных жилых дома для вкладчиков АО «Жилстройсбербанк», два 90-квартирных дома по программе ДСК.