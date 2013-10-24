Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Об этом сообщает коррепондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на областную прокуратуру. Как сообщил официальный представитель областной прокуратуры Аслан НУРГАЛИЕВ, достаточно большой объем просроченного детского питания было обнаружено в одном из складских помещений Атырау. Детское питание - йогурты, шоколады и молочная продукция - была не только с просроченной датой употребления, но и хранилась в антисанитарных условиях. Данный товар должен был быть употреблен до сентября, на некоторых товарах срок годности истек еще в прошлом году. Теперь представителям прокуратуры и санврачам предстоит выяснить - почему товар не был отправлен на свалку и кому юридически этот товар принадлежит. - На данный момент решается вопрос о наложении штрафа в качестве административного взыскания, - заключил Аслан НУРГАЛИЕВ.