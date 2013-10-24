Иллюстративное фото с сайта www.imageholder.ru Иллюстративное фото с сайта www.imageholder.ru Об этом стало известно сегодня на круглом столе в ГККП «Областное наркологическое специализированное лечебно-профилактическое учреждение». Врачи, учителя и общественники обсуждали повышение употребления алкоголя среди молодежи. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год по причине «злоупотребления алкоголем» умирает 2,5 миллиона человек. Также согласно статистике, Казахстан лидирует в Центральноазиатском регионе по количеству употребления спиртных напитков. В среднем на каждого жителя республики приходится по 6 литров чистого спирта в год. - Основная группа риска это молодежь, - рассказывает врач подросткового кабинета областного наркологического диспансера (ОНД) Наталья ЖУМАЛИЕВА. - Происходит своеобразный пивной бум, если можно так выразиться. Очень многие подростки знакомятся с алкоголем именно с употребления, как им кажется такого безобидного напитка, как пиво. И мало, кто задумывается, что он несет в себе множество веществ, которые губительно влияют на организм. Чаще всего дети пробуют пиво в 9-10 лет. Если верить статистике, то из 5000 школьников подросткового возраста 15-17% знакомы с пивом. Чтобы обсудить вопрос, что нужно для того, чтобы изменить сложившуюся ситуацию за круглым столом собрались представители отдела образования, уголовно-исполнительной системы, а также представители общественности. - На сегодняшний день у нас стоят на учете 27 несовершеннолетних, - говорит заместитель директора ГККП «ОНД» Рашид КУЖАЕВ. - Очень многое зависит от общественности. Не так давно, у нас был такой инцидент, директор одного лицея отказался дать возможность нашим сотрудникам прочитать лекцию для детей. Мотивировал он это тем, что это может подсознательно подтолкнуть детей к необдуманным поступкам. Такое отношение не приемлемо. Лекции читаются профессионалами, поэтому никакой опасности они не несут. Поэтому мы считаем, что решать этот вопрос нужно не только нам врачам, но и должна принимать участие общественность.