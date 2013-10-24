Иллюстративное фото с сайта www.severinform.ru Иллюстративное фото с сайта www.severinform.ru Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на первого заместителя генерального прокурора Казахстана Иогана МЕРКЕЛЯ. - Сейчас вся конфискация - только по приговору суда, но бывают ситуации, вот известные факты, которые у нас сейчас есть по БТА банку, люди уехали, мы их осудить не можем. Либо идти надо на заочное осуждение, но заочное осуждение мировая практика не очень это дело приветствует. Поэтому, чтобы вот это имущество, которое он преступно нажил, огромное имущество перешло в доход государства, вот эта конфискация без приговоров суда вводится. Это статья 54 Международного пакта по борьбе с коррупцией, то есть без приговора суда, - сказал МЕРКЕЛЬ, отвечая на вопросы в ходе презентации проекта Уголовного кодекса в Мажилисе Парламента. Он также прокомментировал вопрос о том, насколько данная норма соответствует Конституции. - Это достаточно конституционная норма, потому что человек в любом случае пусть возвращается в Казахстан и обжалует. Его еще не признали виновным, но государство, уважаемые коллеги, не должно страдать. Даже по охране того имущества, в рамках какого-то конкретного уголовного дела, бюджет тратит огромные деньги, я вас уверяю, этого быть не должно. Человек, когда вернется, пусть обжалует, если что-то неправильно было сделано, суд примет решение и вернет ему это имущество, - отметил Иоган МЕРКЕЛЬ.