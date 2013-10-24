Иллюстративное фото с сайта www.ru.123rf.com Иллюстративное фото с сайта www.ru.123rf.com В Атырауской области с начала нынешнего года органами прокуратуры в плане соблюдения законодательства о защите прав предпринимателей выявлено 321 нарушение законности, рассмотрено 36 актов прокурорского реагирования, защищены права 445 лиц. В Атырауской области стартовала акция «Вместе защитим права предпринимателей». Создан специальный штаб, куда входят представители исполнительных и надзорных органов, неправительственных организаций и политических партий. Планируется, что члены штаба побывают во всех районах области. Как рассказал корреспонденту портала «Мой ГОРОД» официальный представитель областной прокуратуры