Иллюстративное фото с сайта www.noi.md Иллюстративное фото с сайта www.noi.md Департамент экологии по Актюбинской области готовится подать в суд на ТОО «Сагиз Петролеум Компани» за систематическое игнорирование экологических требований. Экологи намерены добиться приостановки объектов ТОО, эксплуатирующихся с нарушением экологического законодательства. Нефтегазодобывающее предприятие «Сагиз Петролеум Компани» работает в Байганинском районе, на четырёх месторождениях: Кардасын-Северный, Ащиколь-Южный, Каганай и Таскудук. На начало текущего года на балансе предприятия числилось 67 пробуренных разведочных скважин. - Нарушения природоохранного законодательства, допускаемые ТОО «Сагиз Петролеум Компани» выявлялись неоднократно. Только в течение этого года департаментом была проведена две внеплановых по сигналу и одна плановая проверки, - рассказывает главный специалист департамента экологии по Актюбинской области Аксамал ГАЛИМОВА. К слову, плановая проверка этого года показала, что ТОО «Сагиз Петролеум Компани» не выполнило предписания по устранению нарушений, выявленных экологами еще в 2012 году. - Не проведена инвентаризация нарушенных земель, не приняты меры по оптимизации передвижения автотранспорта к буровым и нефтяным скважинам на месторождениях, что провело к прокладке бесчисленного множества автодорог. В результате уничтожен почвенно-растительный покров, - продолжает Аксамал ГАЛИМОВА. - Для поддержания внутрипластового давления нефтяных месторождений на двух скважинах, закачка нефтепромысловой сточной воды осуществлялась без предварительной очистки, что является нарушением экологических нормативов. Экологи также выявили сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Отметим, ТОО «Сагиз Петролеум Компани» имеет 139 источников выделения загрязняющих веществ. Проверкой также установлено, что ТОО ведет строительство цеха подготовки, перекачки нефти и участка подготовки нефти на месторождениях Таскудук и Ащиколь-Южный, не имея на это необходимых заключений. К слову, за заявленные нарушения на «Сагиз Петролеум Компани» наложено штрафов и предъявлены претензии на общую сумму около 8 млн тенге. - Видимо, часто допускаемые нарушения являются следствием пренебрежения к законодательств у РК из-за его лояльности к инвесторам, которым проще уплачивать штрафные санкции, чем заниматься защитой окружающей природной среды от загрязнения, - заключила Аксамал ГАЛИМОВА.