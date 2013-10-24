Фото mgorod.kz Фото mgorod.kz Об этом стало известно вчера на суда над заключёнными и сотрудниками колонии общего режима, обвиняемыми в создании и участии в ОПГ, которая занималась доставкой наркотиков и других запрещённых веществ на зону. В минувшую среду допрашивали одного из главных фигурантов дела - заключённого РУ-170/2, рецидивиста  и смотрящего за зоной Серика ЖАЛИЕВА, который обвиняется в даче взятки, покушении на дачу взятки, распространение наркотических средств, создание организованной преступной группировки.Впрочем, на все обвинения подозреваемый отвечал отказом: я этого не делал. Кроме того, ЖАЛИЕВ утверждал, что не подписывал протоколы допросов, а чьи подписи стоят там на самом деле, он не знает. Свою причастность к перевозке и распространению наркотиков ЖАЛИЕВ отрицает, говорит, что выявленная посылка, в которой находилось 19 пачек стирального порошка с марихуаной, исключительно для личного пользования. - Посылка была моя, я накуриваюсь, когда есть возможность, - рассказывает на суде Серик ЖАЛИЕВ. - Вот и сейчас хотел накуриться, но не дали. В Жамбыле марихуана не редкость - на огороде растёт. Деньги же, по словам ЖАЛИЕВА, использовались на зоне исключительно ради приобретения продуктов и одежды, а не ради взяток. - Взятку никому не давал, эти деньги уходили на покупку продуктов и одежды. На зоне ничего нет, питание плохое, одеждой были обеспечены на 40 процентов, - продолжил ЖАЛИЕВ. - Даже врача не было, я лично из своего кармана платил, чтобы стоматолога на зону пригласили - зуб вырвать. Кроме того, заплатил 100 тысяч тенге на пошив робы для заключённых. Информацию о том, что у него было "особое положение" на зоне ЖАЛИЕВ тоже отрицает, как и то, что жил в отдельной трёхкомнатной камере с чайханой и телевизором. - Я был в первом отряде, жили в одном бараке, все по нарам. У всех условия одинаковые, - рассказывает ЖАЛИЕВ. - На один барак телевизор с антенной. С начальником тюрьмы контактировал только по делу - кому-то нужно было купить очки для зрения, кому-то пригласить врача... Напомним, что 2 марта 2013 года были задержаны четверо сотрудников РУ-70/2, которые обвиняются в систематическом получении взяток в целях послабления режима содержания осужденных, создании и участии в организованной преступной группировке, приготовлении к преступлению, а также приобретении и сбыте наркотических средств. Вместе с ними судят четверых заключенных этой колонии, которые работали в сговоре с руководством колонии.