Завтра, 25 октября департамент уголовно-исполнительной системы ЗКО будет проводить антитеррористические ученья под условным названием «ДУИС – Антитеррор 2013». Пройдут они на базе двух режимных учреждений города: РУ-170/2 (колония общего режима) и РУ-170/3 (колония-поселение). В связи с этим, с 8.00 до 11.00 25 октября будет ограничено пешеходное и автомобильное движение по улицам Азербайджанская, Широкая, 25-ой Чапаевской дивизии в поселке Зачаганск, а с 11.00 до 14.00 по улицам Чкалова, Актюбинская и Дарьинская в районе колонии-поселения.