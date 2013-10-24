Иллюстративное фото с сайта www.m.kursk.com Иллюстративное фото с сайта www.m.kursk.com По сообщению заместителя прокурора Исатайского района Аслана ТУРГАНОВА, это было выяснено во время прокурорской проверки.  - Некоторые врачи Исатайской районной больницы занимались своей профессиональной деятельностью незаконно. К примеру, у некоторых районных врачей истекли сроки действия сертификатов, а у некоторых сертификатов даже и не было, - отметил Аслан ТУРГАНОВ. Согласно статье 322 КоАП РК на каждого медицинского работника, нарушившего закон, наложен штраф в размере около 9 тысяч тенге.