Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz На руководство актюбинского филиала РГП «Казводхоз» возбудили уголовное дело по статье 176 УК РК - «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества». По словам специального природоохранного прокурора Жасулана ДАУЛЕМБАЕВА, госпредприятие брало на субподряд фирмы, которые не имеют собственной материальной базы и рабочих, переводило на их счета деньги и обналичивало. Работы при этом выполняли сотрудники самого РГП «Казводхоз», а стройматериалы для них списывали со склада госпредприятия. Такая история произошла с 10 тоннами цемента, 330 погонными метрами металлических уголков. Их списали для ремонта здания башенного водовыпуска Каргалинского водохранилища. Бюджет на эти работы выделил 4,5 миллиона тенге. Аналогичная история и с Актюбинским водохранилищем. Через ТОО «Agtober» на работы по водохранилищу из бюджета было перечислено 3,6 миллионов тенге. Между тем, работы выполняли сотрудники «Казводхоза». На ТОО возбуждено уголовное дело по статье 192 УК РК - «Лжепредпринимательство». Общий ущерб государству прокуратура назвать затрудняется, материалы проверки переданы в финансовую полицию.