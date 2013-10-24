Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Причины утечки газа на месторождении Кашаган до сих пор выясняются, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По сообщению пресс-службы НКОК, в рамках последующих профилактических мер в настоящее время проводятся работы по вскрытию наземных участков газопровода с целью проведения тщательного визуального осмотра. За морским участком трубопровода ведется тщательное наблюдение с использованием судов и вертолетов, оборудованных датчиками для обнаружения потенциальных утечек газа. Каких-либо аномалий не замечено. Произведен сброс давления и опустошение всего участка трубопровода от Острова Д до завода «Болашак». Эксперты занимаются выяснением причин утечек трубопровода. Для обеспечения полного соответствия требованиям техники безопасности ожидается, что работы по проведению осмотра и исследований займут несколько недель. Добыча нефти и газа приостановлена до тех пор, пока не будут получены результаты экспертных исследований, после чего можно будет безопасно провести повторный запуск объектов. Напомним, 9 октября 2013 года в ходе плановой проверки газопровода, который идет с Острова Д на завод «Болашак», на расстоянии двух километров от завода в районе санитарно-защитной зоны были обнаружены следы утечки газа. Департамент по чрезвычайным ситуациям был оповещен согласно требованиям. Выброса газа в количестве, которое может представлять угрозу для здоровья людей и окружающей среде, не обнаружено.