В Атырау отчитался аким Махамбетского района Ерлан ЖАНАБАЕВ
Во вторник, 22 октября, в пресс-клубе «Жайык-Акпарат». аким Махамбетского района ответил на вопросы представителей средств массовой информации .
Пресс-секретарь областного акимата Саламат САБЫР вначале подробно рассказал о состоянии социально-экономического развития региона за последние девять месяцев.
Далее выступил аким Махамбетского района Ерлан ЖАНАБАЕВ. В своем докладе он остановился на нескольких вопросах.
- На сегодняшний день жилищные условия, благосостояние жителей Махамбетского района намного улучшились. Люди сами обеспечивают свои нужды, привыкают и учатся самостоятельно строить свою жизнь, улучшать благосостояние, заниматься хоть маленьким, но бизнесом. В особенности обратили внимание на скотоводство. Кроме того, стали заниматься земледелием и сельским хозяйством.
В результате общий объем произведенной за последние три года в данной сфере продукции достигло 11,4 млрд тенге, за девять месяцев текущего года данный показатель составил 2,7 млрд тенге, рост - 3,3 процентов. Если говорить конкретнее, объем посевных площадей по сравнению с прошлым годом увеличен на 70 ( с 1363 до 1433) гектаров. В том числе, посевы картофеля повышены на 23%, огородных культур – на 19%, овощей – на 41% и многолетняя посевная люцерна на 17 процентов. В отчетный период урожай посевных площадей в 1100 гектаров был собран полностью, был получен урожаи картофеля - 3174 тонны, овощей - 10045 тонн, огородных культур - 5054 тонн.
Помимо этого основательно взялись за введенную в последние годы технологию капельного орошения. Также в районе интенсивно развиваются тепличные хозяйства. В настоящее время общая площадь теплиц, принадлежащих 10 субъектам хозяйства, превышает 4 гектара. Они хорошо освоили технологию высокоэффективного иранского метода капельного орошения и пользуются его преимуществами. Были сооружены склады общей вместимостью 3650 тонн. В текущем году пять хозяйств района заключили договор с акционерным обществом «НО ААК «Атырау», закупили клубни картофеля. Осенью они собрали хороший урожай, что повлияло на стабилизацию цен в регионе.
Источник жизни на селе – животноводство
За девять месяцев поголовье овец-коз достигло 35 979, крупного рогатого скота – 14 651, лошадей – 3 260 и верблюдов – 3 018. Было произведено 7 351 тонна молока, 3396 тонн мяса, 186 тысяч штук яиц.
В целях финансовой поддержки крестьян 18 хозяйственным объектам из казны было выделено 49,3 тенге. Денежные средства в таком объеме направлены на содержание породистого скота, приобретение телят и ягнят, частичное погашение стоимости крупнолиственного корма, а также покрытие расходов на изготовление животноводческой продукции.
Карта индустриализации
Аким района Ерлан МАКСОТУЛЫ рассказал, что разрабатываются два крупных проекта - разведение КРС в ТОО «Первомайск» и МРС при КХ «АтырауАгроОнимдери». И что данные объекты будут сданы до конца этого года. Также была увеличена площадь природных пастбищ, появилась возможность подготовки 70 процентов необходимого сена на своей территории.
Даулеткали АРУЕВ
