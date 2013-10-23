Иллюстративное фото с сайта www.svoim.net Иллюстративное фото с сайта www.svoim.net Об этом порталу "Мой ГОРОД" рассказал главный менеджер актюбинского филиала фонда "Даму" Берик НУРГАЛИЕВ. В Актобе прибыла канадский эксперт-кулинар Лили Леунг-Ньюби. Цель ее приезда - бесплатная экспертная оценка и консультирование компании «Кабиев и К» в рамках проекта «Старшие сеньоры» программы «Дорожная карта бизнеса - 2020». - Это первый опыт привлечения иностранного специалиста на актюбинское предприятие в рамках компонента «Старшие сеньоры». Стоит отметить, что актюбинские предприниматели проявили активность в подаче заявок на этот компонент, всего ими подано 21 заявка, первой из которых была отобрана заявка ТОО «Кабиев и К». Предпринимателю была необходима помощь эксперта в сфере кулинарии, - сообщил Берик НУРГАЛИЕВ. По его словам, госпожа Лили Леунг-Ньюби живет в Торонто (Канада). Имеет 20-летний опыт работы в кулинарной индустрии. Работала в нескольких ведущих отелях, ресторанах и банкетных залах премиум-класса. С 1992 года она работает также преподавателем по кулинарии. Ее работы удостаивались многочисленных наград, имеет обширный опыт в классической и современной методике изготовления выпечки и кондитерских изделий, в изготовлении и украшении тортов, экспонатов искусства из шоколада и сахара. - Лили Леунг-Ньюби - владелец одной из ведущих дизайнерских кондитерских компаний в Канаде, которая производит специально разработанные изысканные экспонаты и свадебные торты, - отметили в фонде. Канадский кулинар уже приступила к работе в ТОО «Кабиев и К». Эксперт помогает предприятию повысить качество производимой продукции, улучшить ассортимент и повысить конкурентоспособность местных кулинарных изделий. Ожидается, что по завершении работы эксперта продукция компании «Кабиев и К» выйдет на качественно новый уровень, улучшится технология производства и объем продаж. Компонент «Старшие сеньоры» программы «Дорожная карта бизнеса-2020» ориентирован на привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов с успешным опытом работы, как в процессе проведения бизнес-тренингов на первом этапе проекта, так и для консультирования предпринимателей непосредственно на предприятиях по внедрению новых методов управления, технологий производства и оборудования, и обучения персонала. Участником данного проекта могут стать предприятия, работающие в приоритетных секторах экономики. Айдар БАЙЖАНОВ