Сегодня, 21 октября в Уральск прибыла рабочая группа во главе с советником министра по кардиологическим вопросам Министерства здравоохранения МЗ РК Раушан КАБЫКЕНОВОЙ. Основной целью рабочей поездки является оценка работы по внедрению программы развития здравоохранения «Саламатты - Казахстан». - На сегодняшний день Казахстан входит в состав Европейской ассоциации кардиологии, - рассказала. - Это конечно большая ответственность для нас, и мы стараемся работать в соответствии с европейским уровнем. В вашей области я была полтора года назад, и могу отметить разительные перемены, видна положительная динамика развития кардиологии. Сейчас в Казахстане существует 11 кардиологических центров, и один из лучших находится здесь в Уральске, где спасают тысячи жизней. Также есть кардиохирургическое отделение при областной больнице, в котором оказывают экстренную помощь населению. На сегодняшний день казахстанцы, которые перенесли такие серьезные заболевания как инфаркт или инсульт могут получить высококвалифицированную помощь. Со слов руководителя управления здравоохранения ЗКО Камидоллы ИРМЕНОВА, на сегодняшний день отмечено снижение смертности от сердечных заболеваний. Так за 10 месяцев 2011 года в ЗКО умерло 1300 человек, в 2012 году - 1049, за тот же период текущего года - 847 человек.