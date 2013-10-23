Карачаганакское месторождение. Иллюстративное фото с сайта azattyq.org Карачаганакское месторождение. Иллюстративное фото с сайта azattyq.org 22 октября на территории Карачаганакского месторождения (ГП-2) произошла авария – столкнулись КамАЗ и автобус, в котором находились рабочие. Пострадали 18 человек, 4 находятся в аксайской больнице в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла около 19.00, когда рабочие возвращались с месторождения. В настоящее время Бурлинским РОВД ведется расследование ДТП. По предварительной версии столкновение произошло из-за того, что автобус не уступил дорогу.