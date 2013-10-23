Иллюстративное фото с сайта www.on.kz Иллюстративное фото с сайта www.on.kz Транспортная прокуратура по Атырауской области провела проверку безопасности эксплуатации мостовых сооружений в АО «НК «Қазақстан темір жолы». По данным прокуратуры, на режимном, охраняемом железобетонном мосту (499 км), имеющаяся пожарная система находится в неисправном состоянии. Также отсутствует телефонная связь с охранными постами, в неисправности камеры наружного наблюдения, что исключает возможность оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций. По результатам проверки, прокурорами в адрес АО «НК «КТЖ» внесено представление об устранении нарушений, которое сейчас находится на рассмотрении. Кстати, прокуратура уже проводила в прошлом году аналогичную проверку, в ходе которой были выявлены нарушения, связанные с неудовлетворительным содержанием железнодорожных искусственных сооружений, угрожающих безопасности движения. Тогда тоже были внесены представления об устранения нарушений, однако соответствующие меры национальным перевозчиком не были приняты, пояснили в транспортной прокуратуре.