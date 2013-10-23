  Иллюстративное фото с сайта www.edu.fedpress.ru Иллюстративное фото с сайта www.edu.fedpress.ru Один из основных актюбинских поставщиков хлеба - ТОО «Рамазан» - повысил отпускную стоимость продукта до 42 тенге. Ранее отпускная цена составляла 39 тенге. На предприятии повышение стоимости хлеба связывают с необходимостью модернизации производства, ростом цен на коммунальные услуги и подорожанием ГСМ. Отметим, что даже после повышения, стоимость хлеба в Актобе как и прежде остается одной из самых низких в Казахстане. По данным отдела предпринимательства г.Актобе, средняя цена за килограмм хлеба в республике составляет 80 тенге, в Актобе - 73 тенге.