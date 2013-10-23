В течение получаса судья Лариса ШАМГУНОВА зачитывала обвинение на нескольких листах. Здесь были и нарушение налогового кодекса и фиктивные договора с актюбинскими предприятиями (в настоящее время проходящие по делу о лже-предпринимательстве). В действиях МЕНДЫГАЗИЕВА суд усмотрел преступный умысел и признал его виновным по статье 222 УК РК. Однако, принимая во внимание тот факт, что 142 миллиона тенге (сумма, подтвержденная судебно-экономической экспертизой) вменяемые ему как неуплата были подсудимым выплачены, а также руководствуясь законом об амнистии, суд вынес окончательный вердикт –по части 2 статьи 222 УК РК МЕНДЫГАЗИЕВ приговорен к штрафу в размере 500 МРП и запрету занятия предпринимательством течение года. Что же касается самого Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА, то на всех своих выступлениях в суде, в том числе и в последнем слове, свою вину он не признал.