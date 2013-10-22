Иллюстративное фото с сайта www.newsliga.ru Иллюстративное фото с сайта www.newsliga.ru 22 октября рабочий арматурного завода получил производственную травму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вызов на пульт оперативно-спасательного отряда поступил в 10:37.  Как выяснилось позднее, рабочего зацепило тросом. - Рабочий выполнял работу на высотной балке крана,- рассказала пресс-секретарь ОСО ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА.- Спасатели, прибыв на место, поднялись наверх и оказали первую медицинскую помощь. После чего с помощью альпинистского сооружения на носилках спустили пострадавшего вниз, откуда его увезла скорая помощь. - У мужчины открытый перелом голени, его доставили в хирургическое отделение областной больницы,- говорит заместитель главного врача на станции скорой помощи Роза СЕРИКБАЕВА.