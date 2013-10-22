Иллюстративное фото с сайта www.cs9414.vkontakte.ru Иллюстративное фото с сайта www.cs9414.vkontakte.ru Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда. Так, по данным областного суда, жительница Зеленовского района перестала обращать внимание на своего ребенка, нормальных условий для проживания дочери она так и не создала. Как выяснили полицейские, ни собственного жилья, ни работы у нее нет, некоторое время сожительствовала с мужчиной, который впоследствии выгнал ее из своего дома. И теперь ей негде жить. С начала учебного года ее дочь - ученица 2-го класса проживает в доме у учителей. На судебном заседании женщина заявила, что не может заниматься воспитанием ребенка, и попросила суд определить дочь временно в детский дом. Сотрудники Приурального отдела полиции составили на женщину протокол об административном правонарушении за не выполнение без уважительных причин родительских обязанностей. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних ЗКО признал сельчанку виновной и наложил на нее штраф в размере 8,5 тысяч тенге.