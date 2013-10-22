Иллюстративное фото с сайта http://www.hcsbk.kz/ Иллюстративное фото с сайта http://www.hcsbk.kz/ Во вторник в онлайн-режиме прошло очередное селекторное совещание под председательством премьер-министра РК Серика АХМЕТОВА. В нем также принимал участие аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. На заседании говорилось о процессе реализации государственной программы «Доступное жилье - 2020». По данному вопросу доклад зачитал первый заместитель министра регионального развития Кайырбек ОСКЕНБАЕВ. За прошедшие девять месяцев 2013 года по всем источникам финансирования в нашей республике было введено в эксплуатацию 4,6 млн кв. метров жилой площади. 2,7 млн кв. метров или 59 процентов из этих сданных жилых площадей приходится на долю индивидуальных застройщиков. Общая площадь построенного государственными предприятиями и организациями жилого фонда составляет 524,9 тысячи квадратных метров, а если взять в общем, долевая масса государственного сектора составляет 11,5 процента. Если точное количество сданных в этот период жилых домов составило 36 864, 18 148 из них или больше половины – это доля физических лиц. Кроме этого, в текущем году на строительство домов для очередников предусмотрены целевые трансферты в сумме 17,5 млрд тенге. На заседании отметили и недостатки в целевом и своевременном освоении выделенных для строительства жилых домов всех уровней денег по программе «Доступное жилье - 2020». Операторы программы - «Жилстойсбербанк Казахстана», «Казахстанская ипотечная компания» и «Национальный фонд благоустройства «Самурык-Казына». Участвовавший в селекторном заседании руководитель региона Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ сделал строгое предупреждение своим заместителям и руководителям отраслевых управлений, акимам города и районов, руководителям соответствующих структур о личном контроле за исполнением программы, которую контролирует глава государства лично. Даулеткали АРУЕВ