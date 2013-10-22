Иллюстративное фото с сайта www.ohrana.ru Иллюстративное фото с сайта www.ohrana.ru Сегодня в Атырау начались сборы командующего состава Специализированной службы охраны МВД РК из Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Кзылординской областей.  По словам начальника управления специализированной службы охраны МВД РК Алмата НУРТАЗИНА, такие же учебно-методические сборы проводились до этого в Акмолинской области. Сейчас очередь за западным регионом. В Атырау собрались 34 командира подразделений. Основная цель сборов - довести до командиров последние изменения в законодательстве, принятые постановления правительства, приказы МВД и обучение кадровой службе. Учебно-методические сборы включают теоретические и практические занятия. По итогам сборов будут проведены тестирования для проверки полученных знаний.