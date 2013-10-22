Уральский правозащитник Алпамыс БЕКТУРГАНОВ обвиняет лидеров Компартии ЗКО в подделке подписей граждан, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель ОО "Мархабат-Честь имею" БЕКТУРГАНОВ рассказал журналистам, что к нему обратились 15 человек с жалобами на то, что их подписи были подделаны коммунистами, которые незадолго до этого, 21 сентября, совместно с фондом "Поколение" и ОО "Абырой" организовали сбор подписей против передачи медицины в частные руки. Тогда, по словам организаторов акции, было собрано порядка тысячи подписей, которые потом отправили в Астану. Менее чем через месяц, 12 октября, представители облздрава заявили, что в этих подписях оказались фамилии 31 уральского врача, хотя сами медики утверждают, что ничего не подписывали. И вот теперь выступил Алпамыс БЕКТУРГАНОВ. - Ко мне обратился Исатай УТАЛИЕВ и другие граждане, которые говорили, что их подписи были подделаны, - сказал Алпамыс БЕКТУРГАНОВ. - Люди утверждают, что об этом им сообщили из акимата. Подробности мне неизвестны, вы ведь журналисты - проведите расследование! Я возьму поступившие ко мне бумаги и письма и направлю их в прокуратуру! То, что делают ШАМИН и ТЕРНОВСКАЯ - не правильно. С народом так не поступают. Я их, конечно, уважаю, но с лидеров партии двойной спрос. Далее Алпамыс БЕКТУРГАНОВ предложил объединиться политическим партиям и общественным объединениям для решения социально значимых вопросов и даже организовать Совет старейшин Приуралья. Помимо журналистов и партийных активистов (ШАМИНА и ТЕРНОВСКУЮ, кстати, никто не пригласил) на пресс-конференции присутствовали несколько мужчин, похожих на представителей правоохранительных органов, которые активно вели видеозапись. Когда кто-то из присутствующих указал на это Алпамысу БЕКТУРГАНОВУ, тот ответил: - Я ничей заказ не выполняю. Просто не могу молчать. Сами же коммунисты полагают, что выступление врачей и БЕКТУРГАНОВА могут быть связаны между собой. - Понятно, что эти мероприятия - звенья одной цепи, - говорит секретарь областного комитета Компартии Оксана ТЕРНОВСКАЯ. - Эти граждане являются марионетками и выполняют чей-то заказ, который в первую очередь направлен на то, чтобы дискредитировать коммунистов. Мы собрали тысячу подписей и отправили их президенту. Все имена настоящие. А вот имён врачей, которые якобы фигурировали в списках, мы узнать не можем.