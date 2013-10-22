Улица Асау-барака долгие годы была основной артерией, по которой машины двигались из старой части города в микрорайоны. Кроме того, все автобусные остановки с Асау-барака перенесут на параллельную улицу Кунаева. Улица Некрасова станет двусторонней, на участке улицы Айтеке би движение тоже станет двусторонним. Направление движения по улицам старой части города изменится уже в октябре этого года, после запуска нового моста. Мост проходит над железной дорогой и соединяет 11 микрорайон и улицу Акимжанова в старой части города. Как рассказали сегодня на презентации схемы дорожного движения в горакимате, первое время на дорогах будут стоять регулировщики. Они помогут водителям сориентироваться по новым дорожным знакам и не допустить аварий.