Сегодня после селекторного совещания с правительством, где обсуждалась программа «Доступное жилье», аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ предложил свою идею, как решить проблему аварийных домов. - Строительной компании дается участок, на котором находится аварийный дом, подводятся новые инженерные сети, - рассказал Нурлан НОГАЕВ. - Строительные фирмы вместо старых двухэтажных домов будут строить новые многоэтажные дома и комплексы. Из них, скажем, два этажа будут отдавать жильцам аварийных домов, а остальное - на продажу. Строителям идея главы региона понравилась. К тому же этим путем можно будет разрешить и загруженность домостроительных комбинатов. Также Нурлан НОГАЕВ попросил руководителей домостроительных комбинатов сделать проекты новых таунхаусов. И поручил акиму города предусмотреть эти проекты на новых ПДП. К слову, сейчас в Уральске около 50 аварийных домов.