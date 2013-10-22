Министерством здравоохранения РК разработана программа «Школа донора» для развития безвозмездного донорства крови и гемопоэтических стволовых клеток. Сегодня ученикам школы №23 рассказали, что такое донорство, кому необходима донорская кровь и почему важно быть донором. Здесь отметили, что пока школьникам еще рано становиться донорами. Ими могут быть те, кому исполнилось 18 лет. Однако открытые уроки — это работа на перспективу, они направлены на формирование будущих донорских кадров и популяризацию донорства. До конца учебного года аналогичные уроки по донорству пройдут в 67 школах города, сообщили корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в областном центре крови. По данным центра крови, в недалеком историческом прошлом в Казахстане насчитывалось около 720 тысяч доноров, сейчас их не более 250 тысяч.