Иллюстративное фото с сайта www.vmichurinske.ru Иллюстративное фото с сайта www.vmichurinske.ru Акимат Актобе приобрел для ТОО «Ақтөбе Таза Қала» 5 мусоровозов. Из них 4- с боковой загрузкой и 1 - с хвостовой загрузкой. На сегодняшний день на предприятии имеется 20 мусоровозов. ТОО «Ақтөбе Таза Қала» обслуживает старую часть города, 11-12 микрорайоны, районы «Москва», «Курмыш», «Сазда» и ГМЗ. - На всех мусоровозах предприятия установлены GPS навигаторы - это система мониторинга автотранспортных средств позволяет в режиме реального времени отслеживать перемещение транспорта, то есть мы можем видеть, где и какая спецтехника находится, - говорит директор ТОО «Ақтөбе Таза Қала» Ербол КАЛДЫГУЛОВ. Данная система позволяет составлять отчеты по пробегу транспорта за определенный период времени, отчет по агрессивности движения, по превышению скорости, по посещению полигона и другие отчеты.