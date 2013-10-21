Иллюстративное фото с сайта ptr-vlad.ru Иллюстративное фото с сайта ptr-vlad.ru По сообщению службы ЧС, 22-23 октября в Уральске и местами по области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. О погодных изменениях жителям Уральска сообщили SMS-сообщениями  служба 112. - Такие погодные явления для нашей области стандартны,- говорит пресс-секретарь областного департамента по ЧС Бибигуль НУРМУХАНОВА.- Сегодня наша служба решила опробовать новый вид оповещения населения. Были заключены договора с сотовыми операторами. По словам начальника отдела прогнозов Татьяны ШИЛИНГ, ожидается усиление западного ветра с переходом на северо-восточный до 15-20 метров в секунду, порывы до 25 м/с. В ночь на 23 октября ожидаются осадки в виде снега с дождем.