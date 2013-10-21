С замиранием сердца многие уральцы ждут окончания строительства двух главных объектов развлекательной индустрии города – пешеходный мост через реку Чаган в парке культуры и отдыха и набережной реки Урал, которая, как обещают, будет главной достопримечательностью Уральска. Корреспондент портала "Мой ГОРОД" побывал на объектах и запечатлел всё, что там происходит.
Те, кто хотя бы полгода не совершал променад по Ханской роще в районе Стелы, очень удивятся, увидев метаморфозы, которые произошли на этом месте. За последние несколько месяцев строители поднажали и практически завершили работу над многострадальным проектом, по которому вот уже как два года должны гулять уральцы - набережную обещали сдать в 2011 году.
Идея облагородить берег Урала витала в воздухе не один год, пока в 2009 году не приняли окончательное решение - подготовили проект, выбили деньги, нашли подрядчиков в лице ТОО "Болашак-Т" и стали ждать, что будет. А произошло всё как обычно: первоначальная сумма (а это 110 миллионов тенге) закончилась в самом начале строительства, а поступление остальных денег задержали.
Впрочем, по словам начальника городского отдела строительства Малика ЕСНИЯЗОВА
, первые 110 миллионов были потрачены не просто так:
- На эти средства провели берегоукрепительные работы — забивались 6-метровые сваи по всей длине берега, их понадобилось более 600 штук. После чего залили сверху ростверк, уложили бетонные блоки в два ряда, чтобы нарастить берег. В итоге от земли берег Урала был поднят еще почти на 2 метра. Закапывались специальные габионы вдоль этих ограждений. Габион — это металлическая сетка заполненная щебенкой, это делается для того чтобы вода не смыла наше сооружение. После этого работы действительно были приостановлены.
Зато в 2013 году строительство закипело полным ходом. Столь долгий застой объясняется просто - оставшуюся сумму денег выделили лишь в этом году. Строители не стали терять времени и немедленно приступили к работе. Общая стоимость работ обошлась бюджету в 420 миллионов тенге.
Это не мини-обсерватория, как сначала может показаться, а ротонда, которую достраивают стахановскими темпами. Вторая ротонда стоит на другой стороне набережной.
Строительство набережной хотят завершить в ноябре. Успеют ли строители справиться с оставшимся объёмом работ менее чем за месяц, сказать сложно. Но ребята трудятся действительно на повышенной скорости.
Понятие "набережная" не ограничивается прогулочной дорожкой для влюблённых. Это целый комплекс с фонтаном, детской площадкой и даже автомобильными стоянками.
Пока одни занимаются облицовкой набережной, другие с энтузиазмом сотрудников "Greenpeace" высаживают на прилегающей территории молодые деревца. Чахлые саженцы сменили буйную зелень Ханской рощи, которая некогда росла на этом месте. Красота требует жертв.
Любителям выпить на природе придётся найти себе другое место для алкогольных приключений - новенькая набережная будет хорошо освещаться, да и областной ДВД неподалёку...
А вот другому громкому долгострою повезло гораздо меньше - пешеходный мост через Чаган достраивать пока не собираются. Возводят его уже третий год, но строительство это идёт с сильными пробуксовками. Причина всё та же - нехватка денег.
Сейчас в парке безлюдно, лишь уборщики скребут своими мётлами, прогоняя жёлтые листья с дороги. Простаивает и стройка.
По сравнению с возведением набережной реки Урал, стоимость этого проекта не так уж и велика - порядка 170 миллионов тенге. 140 миллионов из этой суммы уже освоено, а вот оставшиеся 30 миллионов никак не соберут.
До сих пор мост покрыт обычными досками, поэтому перебираться на тот берег, мягко скажем, небезопасно. Мы, например, не рискнули. Администрация парка даже судилась с подрядчиками за то, что те срывают сроки сдачи объекта. Но в фирме "Батыс Жол Курылыс", которая и является ответственным за строительство проекта, только разводят руками: нет финансов.
Чтобы пробраться на территорию строительных работ не нужно быть Джеймсом БОНДОМ. С одной стороны открыты ворота из профлиста, с другой стороны забор обрывается на берегу Чагана - пройти можно беспрепятственно. Впрочем, смотреть там не на что - разве что на оставленный строителями вагончик, да лавочку возле него.
Противоположный берег Чагана тоже не будет простаивать в диких зарослях. Согласно проекту, там построят зону отдыха в виде этногородка и точки общепита. Однако жители Уральска бьют тревогу - издавна те места являются местом обитания серых цапель и нарушать ареал её обитания никак нельзя.
Во время своей недавней пресс-конференции в Астане, журналисты спросили акима ЗКО Нурлана НОГАЕВА
о строительстве пешеходного моста. На что аким ответил:
- Площадь парка в Уральске — 20 гектаров. Но за рекой Чаган есть красивые места, и от жителей области было предложение — расстроить парк на другом берегу. Сейчас в проект вносим изменения. Это будет очень красивое место для отдыха и уверен, что те люди, которые сейчас выступают против, после полного завершения работ будут довольны.