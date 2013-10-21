Иллюстративное фото с сайта novosti-es.ru Иллюстративное фото с сайта novosti-es.ru В Актобе прибыла делегация врачей из Южной Кореи, чтобы заключить договор о взаимном сотрудничестве с актюбинскими коллегами, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В состав южно-корейской делегации из провинции Кёнги вошли 10 человек, в том числе директор департамента здравоохранения и социального обеспечения провинции Пак ЧУН БЕ и руководители южнокорейского университета «Аджу». Цель визита - подписание договора в области образования, науки и клинической деятельности с Западно-Казахстанским медицинским университетом имени М. Оспанова и управлением здравоохранения Актюбинской области. Отметим, что в этом году несколько актюбинских молодых ученых-медиков стали стипендиатами программы «Болашак» и прошли шестимесячную научную стажировку в столице Южной Кореи - Сеуле. - Подписанный международный договор позволит продолжить обучение казахстанских специалистов в Корее и повысит качество нашей медицины, - отметил ректор ЗКГМУ Ербол БЕКМУХАМБЕТОВ. Университет «Аджу» специализируется на научных исследованиях в области техники, медицины и информационных технологий. Признан одним из ведущих ВУЗов мира.