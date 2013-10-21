По сообщению пресс-службы ДВД Атырауской области, сегодня утром в Исатайском районе на автотрассе Атырау-Астрахань произошло страшное ДТП. Автомобиль «Урал» лоб в лоб столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2015». Обе машины снесло с дороги. Грузовик передними колесами придавил крышу «ВАЗа», превратив автомобиль в груду железа. Оба водителя получили различные травмы, но остались живы. Погибли пассажиры легковушки - мужчина и женщина. Спасателям пришлось доставать людей из покореженной машины при помощи спецтехники. Сначала они подняли грузовик и лишь потом смогли разрезать корпус «ВАЗа». На месте ДТП работают спасатели и дознаватели дорожной полиции. Подробности выясняются. Фото с сайта m-astana.kz