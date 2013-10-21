5bWcfS11111t8Больше 20 потерпевших проходят по фактам мошенничества 34-летней Гульмиры МУКАТОВОЙ. Мать четверых детей судят за то, что она с 2008 по 2013 годы взяла у актюбинцев более 150 миллионов тенге для приобретения элитных квартир и машин, однако и жилье и транспорт женщина так и не предоставила. Общая сумма ущерба потерпевшим составила порядка 1 миллиона долларов США. Между тем, гособвинитель Улпан УМАРОВА просила для подсудимой назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня на заседании суда в последнем слове Гульмира МУКАТОВА просила не лишать ее свободы и обещала расплатиться по всем долгам. Подсудимая давно не работает, находится под домашним арестом. Вместе с мужем она воспитывает четверых детей. Старшему ребенку 17 лет, младший грудного возраста.