Иллюстративное фото с сайта www.rfdeti.ru Иллюстративное фото с сайта www.rfdeti.ru Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Как сообщили в пресс-службе ОСО ДЧС, примерно в 5 часов утра 20 октября на пульт ДЧС поступило сообщение о том, что в 6 микрорайоне молодой человек собирается покончить жизнь самоубийством. На место происшествия в срочном порядке выехали спасатели. - Молодой человек сидел на подвеске кондиционера, на уровне пятого этажа, - рассказывает пресс-секретарь оперативно-спасательного отряда ОСО ДЧС ЗКО Динара АКМУХАНОВА. - Он кричал, что не хочет жить. Но после убеждений и доводов спасателя-психолога Нурмухана ЖУМАГАЛИЕВА не совершать необдуманный поступок, парень согласился вернуться в комнату. При осмотре у молодого человека были обнаружены глубокие порезы на руке и в области шеи. Приехавшие врачи скорой помощи оказали молодому человеку первую медицинскую помощь. По словам спасателей, 20-летний парень был трезвым, что побудило его на такой шаг пока неизвестно.