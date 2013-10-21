25-летнюю Ирину ЖУРАВЛЕВУ приговорили к 8 годам лишения свободы за продажу собственной 5-летней дочери Арины, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Напомним, 15 мая при проведении ОПМ сотрудниками полиции была задержана пара, молодая мать и ее сожитель, которые пытались продать ребенка. У сотрудников УБОП ДВД была информация, что они собираются совершить такую сделку. В роли покупателя выступил сотрудник полиции. Ему женщина сказала, что ей срочно нужны деньги на лечение, поэтому она задумала продать свою дочь. Сначала мать решила продать ребенка за 7 тысяч долларов, но после после они сторговались на 700 тысячах тенге.

При совершении сделки покупатель рассказал, что у них с женой нет детей, поэтому они решились на такое. Ирина продавала ребенка не одна, сообщником оказался ее сожитель. Его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил Ирине и ее сообщнику принудительное лечение от алкоголизма.