В спартакиаде принимали участие 4 команды, две из которых из Теректинского и Зеленовского районов. Так, организаторы хотят развивать спорт среди людей с ограниченными возможностями. Турнир продлится два дня. В первый день участники посетили музей Маншук Маметовой. По словам одного из участников турнира Серика ЖАДЕНОВА, он занимается волейболом очень давно, к тому же является кандидатом в мастера спорта по настольному теннису. К слову, в прошлом году на 4 спартакиаде РК наша сборная заняла 9 место, и по мнению игроков это хороший результат.