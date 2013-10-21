voleibol21 октября в спортзале имени Айтиева состоялся турнир по волейболу среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, посвященный 70-летию героя Великой Отечественной войны Маншук Маметовой. В спартакиаде принимали участие 4 команды, две из которых из Теректинского и Зеленовского районов. Так, организаторы хотят  развивать спорт среди людей с ограниченными возможностями. Турнир продлится два дня. В первый день участники посетили музей Маншук Маметовой. По словам одного из участников турнира Серика ЖАДЕНОВА, он занимается волейболом очень давно, к тому же  является кандидатом в мастера спорта по настольному теннису. К слову, в прошлом году на 4 спартакиаде РК наша сборная заняла 9 место, и по мнению игроков это хороший результат. Арман САГЫНДЫКОВ