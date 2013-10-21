Иллюстративное фото с сайта www.ztgzt.kz Иллюстративное фото с сайта www.ztgzt.kz Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции по ЗКО. По данным финансовой полиции (ДБЭКП), 23 августа 2013 года финполовцы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 176 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций» в отношении директора, главного бухгалтера и бухгалтера расчетного стола ГККП «Зеленовская центральная районная больница». Они подозреваются в хищении бюджетных средств путем растраты денег из кассы райбольницы в сумме 2,4 млн тенге, а также с расчетного счета предприятия, открытого в одном из банков Уральска, в размере 1,8 млн тенге. В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму 4,2 миллиона тенге. Идет следствие.  